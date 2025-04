Kölner Kardinal plaudert aus dem Nähkästchen: So läuft die Papstwahl wirklich ab

Kardinal Rainer Maria Woelki (68) bei der letzten Papstwahl im Jahr 2013. © Michael Kappeler/dpa

So wie im Kinofilm "Konklave" funktioniere das Prozedere allerdings nicht, so Woelki. Er habe den Oscar-gekrönten Thriller mit Ralph Fiennes (62) gesehen und sei davon gut unterhalten gewesen, berichtet der Kardinal gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), ergänzt aber: "Die Realität ist um einiges anders."

Am ehesten getroffen sei in dem Film noch die Abgeschiedenheit des Konklaves in der Sixtinischen Kapelle, so Woelki, der auch schon an dem Konklave teilgenommen hat, bei dem Franziskus 2013 gewählt wurde.

"Man muss dabei unterscheiden zwischen dem eigentlichen Konklave und dem sogenannten Vor-Konklave, den jetzt begonnenen Generalversammlungen. Dabei kommt man zusammen, spricht miteinander, bringt seine Sicht ein. Es gibt Kaffeepausen, man trifft sich abends zum Essen, lernt sich kennen", berichtet der 68-Jährige.

Dabei würden natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen vertreten. "Das ist das Vorgeschehen. Und wenn dann das eigentliche Konklave beginnt, dann ist das schon eine Art Bruch, der bereits dadurch klar wird, dass alle Kardinäle in Santa Marta zusammenkommen."