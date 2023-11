Teenager (14) tritt Rabbiner brutal in den Rücken und beschimpft ihn

Paris (Frankreich) - Ein Jugendlicher hat in der Nähe des Pariser Bahnhofs Gare du Nord einen an seiner Kleidung erkennbaren Juden angegriffen.

In Paris wurde ein Jude von einem 14-jährigen Jugendlichen brutal attackiert. (Symbolbild) © Tobias SCHWARZ / AFP

Er habe Arabisch gesprochen und sein Opfer in den Rücken getreten, hieß es am Donnerstag in Polizeikreisen.

Der 14-jährige Jugendliche wurde anschließend in Gewahrsam genommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Gegen ihn werde wegen Gewalt wegen der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft ermittelt. Das Opfer erstattete Anzeige.

Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" handelt es sich bei dem Opfer um einen 45 Jahre alten Rabbiner.

Der Jugendliche sei 2009 in Syrien geboren und der Polizei zuvor nicht bekannt gewesen. Der Vorfall ereignete sich in einem Gang der Pariser Metro.

Die französischen Behörden haben seit dem Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober mehr als 1000 antisemitische Taten verzeichnet, darunter Schmierereien und Schmähungen.