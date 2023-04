Judenhass macht vielen in Deutschland große Sorgen - Wird er durch Migration noch größer?

Shelly Meyer (2.v.r.), Vorstand jüdischer studierender Nord e.V., während einer Protestaktion von Hamburger Juden gegen die Berufung von zwei Ruangrupa-Gastprofessoren an die Hochschule für bildende Künste (HBFK). © Georg Wendt/dpa

Auch Muslime und Musliminnen in Deutschland nennen demnach antijüdische und antiisraelische Ansichten häufiger. Insgesamt sei die Studienlage jedoch teils widersprüchlich, sagte Sina Arnold vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin am Mittwoch.



Der Mediendienst Integration hatte Arnold gebeten, die Frage zu prüfen, ob Antisemitismus bei Zuwanderern und Muslimen besonders weit verbreitet sei. Hintergrund ist auch eine Demonstration am Osterwochenende in Berlin, bei der nach Angaben von Beobachtern antiisraelische und antisemitische Parolen gerufen worden waren.

Arnold wertete nach eigenen Angaben vorhandene Studien aus den vergangenen zehn Jahren aus. Trotz Unterschieden in Methodik und teils fehlender Differenzierung in der Kategorie "Migrationshintergrund" sieht Arnold Belege für zwei Punkte:

Zuwanderer aus bestimmten Ländern und Muslime nennen häufiger antisemitische Vorurteile als Deutsche ohne Migrationshintergrund.

Dies gilt vor allem beim "klassischen Antisemitismus", also zum Beispiel Vorurteilen über angebliche Eigenschaften und angeblichen Einfluss von Juden.