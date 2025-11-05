Mit Pappschild und Blumen: Diese Frau stellt sich dem Judenhass entgegen!

Berlin - Auf Gaza-Demonstrationen engagiert sie sich gegen Antisemitismus und nimmt dafür auch persönliche Anfeindungen in Kauf: Die Aktivistin Karoline Preisler (54) ist neue Trägerin des Paul-Spiegel-Preises des Zentralrats der Juden .

Karoline Preisler (54) war während der Pandemie mit einem "Corona-Tagebuch" bekannt geworden. © Elisa Schu/dpa

"Karoline Preisler zeigt unserer Gesellschaft mit ihrem Engagement: Jeder Einzelne kann einen Unterschied machen", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster zur Verleihung des Preises am Mittwochabend in Berlin.

Als "Gegenrednerin" halte sie jenen den Spiegel vor, die die offene Gesellschaft bekämpften. "Dass sie sich von all den Widerständen, die ihr begegnen, nicht hindern lässt, macht sie zu einem Vorbild für uns alle", meinte Schuster.

Die 54-jährige Juristin war während der Pandemie mit einem "Corona-Tagebuch" bekannt geworden. Sie ist auch Autorin des Buchs "Demokratie aushalten". In der Vergangenheit war sie für die FDP aktiv. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 setzte sie sich unter anderem für die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ein.

Oft stand sie mit einem Pappschild und Blumen bei propalästinensischen Demonstrationen.