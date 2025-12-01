Rentenauszahlung, Bahnfahren und Widerrufsbutton: Das ändert sich im Dezember

Deutschland - Kaum zu glauben, aber der letzte Monat des Jahres ist angebrochen. Während die Kleinen auf die Weihnachtsfeiertage hinfiebern, kommen auf die Erwachsenen erneut größere Änderungen zu, die im Dezember in Kraft treten.

Wie die Bundesregierung mitteilt, endet die Möglichkeit, Renten in Bargeld bei der Deutschen Post abzuholen. Die Zahlungen werden nur noch von der Rentenversicherung überwiesen. Wer kein Konto angegeben hat, sollte dies dringend nachholen, um Unterbrechungen der Rentenzahlung zu vermeiden.

Laut der Deutschen Bahn tritt am 14. Dezember der neue Fahrplan in Kraft. So wird der ICE demnächst im Halbstundentakt zwischen 21 Städten pendeln - darunter Hamburg, Hannover, Kassel, Berlin, Halle und Erfurt.

14 neue Sprinterzüge werden eingesetzt, um Fahrgäste besonders schnell und mit weniger Zwischenhalten ans Ziel zu bringen. So geht es beispielsweise viermal täglich von Hamburg nach Frankfurt - in nur 3,30 Stunden.

Neue Fahrzeuge sind auch zwischen Berlin und Köln, Berlin und Westerland bzw. Köln und Oberstdorf unterwegs.

Die Bahn richtet rund 40 neue bzw. verlängerte Direktverbindungen ins Ausland ein. Dabei geht es zum Beispiel nach Belgien, Tschechien, Dänemark oder in die Schweiz.

Während die Preise im Fernverkehr stabil bleiben sollen, kostet das Deutschlandticket ab Januar 63 Euro statt wie bisher 58 Euro.