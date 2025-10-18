Dieser Tag kann unsere Zukunft verändern - Warum alle mitmachen sollten

Jedes Jahr am dritten Samstag im Oktober - so auch heute, am 18. Oktober 2025 - findet der Internationale Tag der Reparatur (auf Englisch International Repair Day oder auch Global Repair Day ) statt.

Am Internationalen Tag der Reparatur heißt es: Nein zu Elektroschrott - reparieren statt wegwerfen. © 123RF/vadimgozhda

Organisiert wird der Aktionstag seit 2017 von der Open Repair Alliance, einem internationalen Zusammenschluss von Organisationen, die Reparaturen ermutigen und zugänglich machen, um unter anderem Elektrogeräte länger zu erhalten und nicht entsorgen zu müssen.

Dazu gehören niederländische, britische, US-amerikanische und deutsche Organisationen:

Mit dem Internationalen Tag der Reparatur soll auf die Bedeutung des Reparierens aufmerksam gemacht werden.

Ziel ist das Anstreben einer Kreislaufwirtschaft, in der Objekte wie Elektrogeräte länger im Umlauf sind. Gleichzeitig entfallen ständige Neukäufe, was Rohstoffe spart und Umwelt und Klima schützt.

Es wird appelliert, solche Reparaturen als wesentliche Tätigkeit zu betrachten und sie entsprechend zu zelebrieren.

Werkstätten, Organisationen und Unternehmen sowie ehrenamtliche Reparateure nutzen den Aktionstag, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Vielerorts werden Wissen und Fertigkeiten vermittelt. Außerdem werden sowohl Raum, Werkzeug als auch Ersatzteile bereitgestellt.