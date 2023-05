Achtung: In diesen Maggi-Brühen können sich Glasteile befinden!

In diesen vier Sorten von Maggi-Brühe können sich Glasteile befinden. © Bild-Montage: 123rf/photosiber, Nestlé Deutschland

Dabei handele es sich ausschließlich um Brühen in Gläsern. Wie der Lebensmittelkonzern Nestlé in Frankfurt am Main am heutigen Montag mitteilte, könne eine Unregelmäßig im Glas dazu führen, dass Teile davon in die Brühe gelangten.

Folgende Produkte sind von dem Rückruf betroffen:

MAGGI Gemüsebrühe Glas 119g/Chargennummer: 31110702, 31120702, 31140702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

MAGGI Klare Brühe Glas 101g/Chargennummer: 31030702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

MAGGI Hühnerbrühe Glas 92g/Chargennummer: 31150702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

MAGGI Brühe mit Rind Glas 108g/Chargennummer: 31030702, 31040702, 31050702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024

Im Verkauf befanden sich die Brühen seit dem 19. April 2023. Kundinnen und Kunden, die die betroffenen Gläser gekauft haben, sollen diese nicht verzehren.