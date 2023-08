Edeka ruft Gut&Günstig-Salami zurück

Hamburg/Nortrup - Diese Wurst sollte nicht aufs Brot kommen! Das Unternehmen "The Family Butchers Germany GmbH" hat die Salami der Edeka-Eigenmarke Gut&Günstig am Montag zurückgerufen .

Vom Rückruf ist dieses Wurst-Produkt betroffen. © Montage: lebensmittelwarnung.de (2)

In der 200-Gramm-Packung "Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 10.09.2023, 11.09.2023 und 12.09.2023 könnten sich Verunreinigungen durch blaue Kunststofffremdkörper befinden, wie Edeka am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Die Meldung ist auch auf dem Portal "Lebensmittelwarnung" der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu finden.

Der Artikel sei vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten worden. Laut Mitteilung wurden die betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen.