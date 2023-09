Listerien-Alarm: Olivenprodukte aus Baden-Württemberg aus Verkehr gezogen!

Bestimmte Olivenprodukte von einem baden-württembergischen Hersteller wurden zurückgerufen. (Symbolbild) © Andreas Drouve/dpa-tmn

Bei einer internen Qualitätskontrolle seien potenziell krankheitserregende Listerien im Rohstoff "Schwarze Oliven ohne Kern" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.10.23 nachgewiesen worden, berichtete das Portal am heutigen Samstag und verlinkte eine frühere Mitteilung des Unternehmens.

Die Produkte der Momeni Feinkost GmbH in Ammerbuch (Kreis Tübingen) wurden überwiegend in Süddeutschland vertrieben, wie es in der Unternehmensmitteilung hieß.

Die Ware werde auch lose an Bedientheken des Einzelhandels verkauft. Als möglicherweise betroffene Bundesländer wurden Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen genannt.

Listerien können unter Umständen grippeähnliche Symptome auslösen und nach Behördenangaben das zentrale Nervensystem schädigen.