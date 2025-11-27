Streusel-Rückruf: Vorsicht beim Winterzauber-Mix von Edeka
Deutschland - Es ist wieder Zeit zum Plätzchen backen. Doch in der Weihnachtsbäckerei sollten Allergiker aufpassen, wenn sie mit den "Winterzauber"-Streuseln von Edeka backen. Dieses Produkt wird aktuell zurückgerufen.
Wie aus einer Pressemitteilung der Back und Dekor Vertriebs-GmbH hervorgeht auf Lebensmittelwarnung.de, sind die "EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel" im 85-Gramm-Becher vom Rückruf betroffen.
In Bechern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2027, findet sich Milcheiweiß, welches auf der Verpackung nicht vermerkt ist. Denn in dem Streuselmix sind glasierte Schokolinsen, die das Milcheiweiß enthalten.
Nichtallergiker sind vom Rückruf nicht betroffen und können sorglos ihre Plätzchen mit den bunten Streuseln verschönern.
Betroffene Konsumenten dagegen können die Produkte (auch ohne Kassenbon) bei Edeka und Marktkauf zurückgeben. Laut Hersteller haben die Supermärkte mittlerweile die betroffenen Streuselbecher aus dem Verkauf genommen.
