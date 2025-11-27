Streusel-Rückruf: Vorsicht beim Winterzauber-Mix von Edeka

Deutschland - Es ist wieder Zeit zum Plätzchen backen. Doch in der Weihnachtsbäckerei sollten Allergiker aufpassen, wenn sie mit den "Winterzauber"-Streuseln von Edeka backen. Dieses Produkt wird aktuell zurückgerufen .

Allergiker sollten bei den Herzstücken-Winterzauber-Streuseln auf das Mindesthaltbarkeitsdatum schauen. © Bildmontage: EDEKA, 123rf/darios

Wie aus einer Pressemitteilung der Back und Dekor Vertriebs-GmbH hervorgeht auf Lebensmittelwarnung.de, sind die "EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel" im 85-Gramm-Becher vom Rückruf betroffen.

In Bechern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2027, findet sich Milcheiweiß, welches auf der Verpackung nicht vermerkt ist. Denn in dem Streuselmix sind glasierte Schokolinsen, die das Milcheiweiß enthalten.

Nichtallergiker sind vom Rückruf nicht betroffen und können sorglos ihre Plätzchen mit den bunten Streuseln verschönern.