Vorsicht vor diesen Milka-Tafeln! Sichtbare Plastikteile in Schokolade

Berlin - Wer sich bereits zur bevorstehenden Weihnachtszeit mit Schokolade eingedeckt hat, sollte jetzt aufpassen. Schokoladen-Hersteller Milka ruft ein bestimmtes Produkt zurück.

Hersteller Milka weist darauf hin, dass der Produktionsfehler ausschließlich diese eine Sorte betreffe. Andere Produkte der Marke können ohne Bedenken vernascht werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Genauer gesagt geht es um mehrere Chargen der 100-Gramm-Tafel der Sorte "Milka Caramel". Die Süßigkeiten können laut dem Hersteller sichtbare Plastikteile enthalten, die dem Verbraucher beim Verzehr schaden würden.

Von dem Rückruf betroffen sind folgende Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen:

20.02.2026 / OSV1252132

20.02.2026 / OSV1252133

21.02.2026 / OSV1252141

26.02.2026 / OSV1252223

27.02.2026 / OSV1252231

27.02.2026 / OSV1252232

27.02.2026 / OSV1252233

Das Unternehmen bittet jeden, der eine betroffene Tafel gekauft hat, diese nicht zu essen und wieder zurückzugeben.