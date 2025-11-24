Vorsicht vor diesen Milka-Tafeln! Sichtbare Plastikteile in Schokolade

Der Schokoladen-Hersteller Milka ruft mehrere Chargen der 100-Gramm-Tafel ihrer "Milka Caramel" zurück. Grund dafür sind sichtbare Plastikteile im Produkt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Berlin - Wer sich bereits zur bevorstehenden Weihnachtszeit mit Schokolade eingedeckt hat, sollte jetzt aufpassen. Schokoladen-Hersteller Milka ruft ein bestimmtes Produkt zurück.

Hersteller Milka weist darauf hin, dass der Produktionsfehler ausschließlich diese eine Sorte betreffe. Andere Produkte der Marke können ohne Bedenken vernascht werden. (Symbolfoto)
Hersteller Milka weist darauf hin, dass der Produktionsfehler ausschließlich diese eine Sorte betreffe. Andere Produkte der Marke können ohne Bedenken vernascht werden. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Genauer gesagt geht es um mehrere Chargen der 100-Gramm-Tafel der Sorte "Milka Caramel". Die Süßigkeiten können laut dem Hersteller sichtbare Plastikteile enthalten, die dem Verbraucher beim Verzehr schaden würden.

Von dem Rückruf betroffen sind folgende Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen:

  • 20.02.2026 / OSV1252132
  • 20.02.2026 / OSV1252133
  • 21.02.2026 / OSV1252141
  • 26.02.2026 / OSV1252223
  • 27.02.2026 / OSV1252231
  • 27.02.2026 / OSV1252232
  • 27.02.2026 / OSV1252233
Das Unternehmen bittet jeden, der eine betroffene Tafel gekauft hat, diese nicht zu essen und wieder zurückzugeben.

Von dem Rückruf betroffen sind mehrere Chargen der 100-Gramm-Tafel der Sorte "Caramel".
Von dem Rückruf betroffen sind mehrere Chargen der 100-Gramm-Tafel der Sorte "Caramel".  © Screenshot: milka.com

Bei weiteren Fragen und Reklamationen können sich Kunden an die Support-Abteilung der Schokoladenmarke mit der lila Kuh wenden. Dabei ist diese unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 oder per Mail unter [email protected] erreichbar.

