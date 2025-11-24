Vorsicht vor diesen Milka-Tafeln! Sichtbare Plastikteile in Schokolade
Berlin - Wer sich bereits zur bevorstehenden Weihnachtszeit mit Schokolade eingedeckt hat, sollte jetzt aufpassen. Schokoladen-Hersteller Milka ruft ein bestimmtes Produkt zurück.
Genauer gesagt geht es um mehrere Chargen der 100-Gramm-Tafel der Sorte "Milka Caramel". Die Süßigkeiten können laut dem Hersteller sichtbare Plastikteile enthalten, die dem Verbraucher beim Verzehr schaden würden.
Von dem Rückruf betroffen sind folgende Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen:
- 20.02.2026 / OSV1252132
- 20.02.2026 / OSV1252133
- 21.02.2026 / OSV1252141
- 26.02.2026 / OSV1252223
- 27.02.2026 / OSV1252231
- 27.02.2026 / OSV1252232
- 27.02.2026 / OSV1252233
Das Unternehmen bittet jeden, der eine betroffene Tafel gekauft hat, diese nicht zu essen und wieder zurückzugeben.
Bei weiteren Fragen und Reklamationen können sich Kunden an die Support-Abteilung der Schokoladenmarke mit der lila Kuh wenden. Dabei ist diese unter der Telefonnummer 00800 83 00 00 36 oder per Mail unter [email protected] erreichbar.
Titelfoto: Fotomontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot: milka.com