Rückruf bei Lidl: Metallteile in Butterwaffeln

Stuttgart - Der Discounter Lidl ruft wegen möglicher Metallteile im Produkt die "Butterwaffeln mit Sirup" in der 560-Gramm-Packung zurück.

Lidl ruft diese Butterwaffel wegen möglicher Metallteile zurück. © Bildmontage: Sebastian Gollnow/dpa, Firma Lidl Stiftung & Co. KG

Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten, berichtet das Portal lebensmittelwarnung.de.

Betroffen sind den Angaben zufolge die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025 und 22.12.2025 des niederländischen Lieferanten "Biscuit international", wie es weiter hieß.

Der Rückruf gilt demzufolge für fast alle Bundesländer: Die Butterwaffeln seien in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein erhältlich gewesen.