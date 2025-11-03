Spruch der Woche vom 3.11. bis 9.11.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Du brauchst ein positives Zitat für die Woche? Finde Motivation für die Arbeit, das Büro und den Alltag mit dem kostenlosen Spruch der Woche von TAG24.

"Alles hat seine Zeit, Winter und Sommer, Herbst und Frühling, Jugend und Alter, Wirken und Ruhe."

von Johann Gottfried von Herder (*1744, †1803), deutscher Dichter, Übersetzer, Theologe sowie Geschichts- und Kulturphilosoph