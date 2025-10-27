Spruch der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Der TAG24 Spruch der Woche

"Ein reicher Mensch ist nicht derjenige, der am meisten hat, sondern derjenige, der am wenigsten braucht."

von unbekannt

Spruch der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025
Spruch der Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Hier findest Du noch mehr Sprüche der Woche

Manchmal braucht es nur einen inspirierenden oder lustigen Spruch, schon ist die Motivation für die aktuelle Kalenderwoche zurück. Lass Dich von den Zitaten bekannter Persönlichkeiten leiten und starte mit neuer Energie in die Woche.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für den Tag? Dann wirf einen Blick auf den Spruch des Tages von TAG24.

Jede neue Woche bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich, die es zu meistern gilt. In überfordernden Momenten kann ein schönes Zitat der rettende Denkanstoß für die Woche sein. Der Spruch der Woche von TAG24 ist Dein kurzer Impuls für die Kalenderwoche.

Mehr zum Thema Spruch der Woche: