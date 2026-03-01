Spruch des Tages vom 1.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Die Zukunft hängt ganz davon ab, was jeder von uns jeden Tag tut. Eine Bewegung besteht nur aus Menschen, die sich bewegen."

Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für die Woche? Dann wirf einen Blick auf den Spruch der Woche von TAG24.