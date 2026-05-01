01.05.2026 08:00 Spruch des Tages vom 1.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Jeder Mensch begegnet einmal dem Menschen seines Lebens, aber nur wenige erkennen ihn rechtzeitig." von Gina Kaus (*1893, †1985), österreichische Schriftstellerin, Übersetzerin und Drehbuchautorin

Spruch des Tages am Freitag, dem 1.5.2026. © 123RF/lightfieldstudios

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