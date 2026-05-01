Spruch des Tages vom 1.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Jeder Mensch begegnet einmal dem Menschen seines Lebens, aber nur wenige erkennen ihn rechtzeitig."

von Gina Kaus (*1893, †1985), österreichische Schriftstellerin, Übersetzerin und Drehbuchautorin

Spruch des Tages am Freitag, dem 1.5.2026.
Spruch des Tages am Freitag, dem 1.5.2026.  © 123RF/lightfieldstudios

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Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Titelfoto: 123RF/lightfieldstudios

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