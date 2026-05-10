10.05.2026 08:00 Spruch des Tages vom 10.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Die Seele kann nur in Freiräumen tanzen." von Almut Adler, deutsche freischaffende Fotografin und Autorin

Spruch des Tages am Sonntag, dem 10.5.2026. © Unsplash/Tim Gouw

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