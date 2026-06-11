Spruch des Tages vom 11.6.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Man weiß nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden. Aber weiß man denn, was daraus wird, wenn sie nicht verändert werden?"

von Elias Canetti (*1905, †1994), bulgarisch-britischer Schriftsteller und Aphoristiker deutscher Sprache