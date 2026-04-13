13.04.2026 08:00 Spruch des Tages vom 13.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Wer den anderen liebt, lässt ihn gelten, so wie er ist, wie er gewesen ist und wie er sein wird." von Michel Quoist (*1921, †1997), französischer Priester und Autor

Spruch des Tages am Montag, dem 13.4.2026. © unsplash/Hoi An and Da Nang Photographer

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