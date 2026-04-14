Spruch des Tages vom 14.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Aber in der Beschäftigung selbst Vergnügen finden - dies ist das Geheimnis des Glücklichen!"

von Sophie Mereau (*1770, †1806), Schriftstellerin der deutschen Romantik