Spruch des Tages vom 16.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Das Ziel, nach dem höchsten Punkt zu streben, ist nicht die einzige Möglichkeit, einen Berg zu besteigen."

von Nan Shepherd (*1893, †1981), schottische Schriftstellerin und Dichterin der Moderne