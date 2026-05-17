Spruch des Tages vom 17.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Trachte nicht nach dem ewigen Leben, sondern schöpfe das Mögliche aus!"

von Pindar (*522 oder 518 v. Chr., † nach 446 v. Chr.), griechischer Dichter