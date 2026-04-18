18.04.2026 08:00 Spruch des Tages vom 18.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Ein Konflikt beginnt und endet in den Herzen und Köpfen der Menschen, nicht auf den Berggipfeln." von Amos Oz (*1939, †2018), israelischer Schriftsteller, Journalist und Intellektueller

Spruch des Tages am Samstag, dem 18.4.2026. © unsplash/Vitaly Gariev

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