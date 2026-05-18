Spruch des Tages vom 18.5.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht; weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig."

von Lucius Annaeus Seneca (*etwa im Jahre 1, † 65), römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher, Politiker und Stoiker