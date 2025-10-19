Spruch des Tages vom 19.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Es ist nicht gut, unglücklich zu sein, aber es ist gut, einmal unglücklich gewesen zu sein."

von Antoine Gombaud, genannt Chevalier de Méré (*1607, †1684), französischer Schriftsteller