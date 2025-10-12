Spruch des Tages vom 12.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Viele kosten Bücher, wie Gäste beim Schmause die Leckerbissen; aber was schnell durchlaufen wird, bleibt nicht lange hangen."

von Vinzenz von Beauvais (*zwischen 1184 und 1194, †um 1264), französischer Dominikaner und Gelehrter