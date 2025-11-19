Spruch des Tages vom 19.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Und was Du tust, tue es nie in der Hitze. Überdenke kalt! Und führe mit Feuer aus!"

von Johann Christian Friedrich Hölderlin (*1770, †1843), deutscher Dichter und einer der bedeutendsten Lyriker seiner Zeit