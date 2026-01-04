Spruch des Tages vom 4.1.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24
Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.
Der TAG24 Spruch des Tages
"Wer die Vergangenheit preist, tadelt die Gegenwart."
französisches Sprichwort
Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.
Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.
