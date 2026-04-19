19.04.2026 08:00 Spruch des Tages vom 19.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Fürchterliche Ungewissheit? Fürchterlich nur so lange, als wir ihr nicht ins Auge blicken konnten." von Annemarie Schwarzenbach (*1908, †1942), schweizerische Schriftstellerin, Journalistin und Fotografin

Spruch des Tages am Sonntag, dem 19.4.2026. © unsplash/Valentina Girelli

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