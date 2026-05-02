Spruch des Tages vom 2.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wer wagt, durch das Reich der Träume zu schreiten, gelangt zur Wahrheit."

von E. T. A. Hoffmann (*1776, †1822 in Berlin), deutscher Schriftsteller der Romantik sowie Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner und Karikaturist