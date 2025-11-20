Spruch des Tages vom 20.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist, ein klein wenig über sie hinaus in das Unmögliche vorzustoßen."

von Arthur C. Clarke (*1917, †2008), britischer Science-Fiction-Schriftsteller und Physiker