20.05.2026 08:00 Spruch des Tages vom 20.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Letztendlich kann man nicht immer wählen, was man behält. Man kann nur wählen, wie man es loslässt." von Ally Condie, US-amerikanische Romanautorin

Spruch des Tages am Mittwoch, dem 20.5.2026. © unsplash/Saad Chaudhry

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