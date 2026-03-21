Spruch des Tages vom 21.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Ohne Begeisterung, welche die Seele mit einer gesunden Wärme erfüllt, wird nie etwas Großes zustande gebracht werden."

von Adolph Knigge (*1752, †1796), deutscher Schriftsteller und Aufklärer