21.04.2026 08:00 Spruch des Tages vom 21.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Ich möchte leben. Ich möchte lachen und Lasten heben und möchte kämpfen und lieben und hassen und möchte den Himmel mit Händen fassen und möchte frei sein und atmen und schreien." von Selma Meerbaum-Eisinger (*1924, †1942), rumänische deutschsprachige Dichterin

Spruch des Tages am Dienstag, dem 21.4.2026. © unsplash/Igor Rand

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