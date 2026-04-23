23.04.2026 08:00 Spruch des Tages vom 23.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Der Charakter, also die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ist die Quelle des Selbstrespekts." von Joan Didion (*1934, †2021), amerikanische Journalistin, Schriftstellerin, Essayistin und Drehbuchautorin

Spruch des Tages am Donnerstag, dem 23.4.2026. © unsplash/Phakphoom Srinorajan

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