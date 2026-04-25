25.04.2026 10:16 Spruch des Tages vom 25.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben." von Herman Hesse (*1877, †1962), deutsch-schweizerischer Schriftsteller, Dichter und Maler

Spruch des Tages am Samstag, dem 25.4.2026. © unsplash/Ray Hennessy

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