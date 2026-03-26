Spruch des Tages vom 26.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Nur was mich ergreift, kann ich begreifen." von Ulla Hahn, deutsche Schriftstellerin, Dichterin und Herausgeberin

Spruch des Tages am Donnerstag, dem 26.3.2026. © unsplash/Hoi An and Da Nang Photographer

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