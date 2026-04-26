Spruch des Tages vom 26.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wir Menschen bedürfen zu unserem Wachstum nicht bloß der Freiheit für die Wahrheit, sondern auch der zum Irren."

von Friedrich Christoph Dahlmann (*1785, †1860), deutscher Historiker, Staatswissenschaftler und Staatsmann