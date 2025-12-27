Spruch des Tages vom 27.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon manchen um die Besinnung gebracht."

von Joachim Ringelnatz (*1883, †1934), deutscher Schriftsteller, Kabarettist und Maler