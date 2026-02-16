Spruch des Tages vom 16.2.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Leben heißt denken und handeln, denken und handeln aber heißt verändern."

von James Allen (*1864, †1912), einer der ersten Autoren von Büchern zu Persönlichkeitsentwicklung und Motivation