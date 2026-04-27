Spruch des Tages vom 27.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wünsche will ich, nichts als Wünsche: und immer anstelle der Erfüllung einen neuen Wunsch."

von Friedrich Nietzsche (*1844, †1900), deutscher Philologe und Philosoph