Spruch des Tages vom 27.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Ideale sind unsere besseren Ichs."

von Louisa May Alcott (*1832, †1888), US-amerikanische Schriftstellerin

Spruch des Tages am Mittwoch, dem 27.5.2026.
Spruch des Tages am Mittwoch, dem 27.5.2026.  © unsplash/ToT

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Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für die Woche? Dann wirf einen Blick auf den Spruch der Woche von TAG24.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Titelfoto: unsplash/ToT

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