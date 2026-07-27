27.07.2026 08:00 Spruch des Tages vom 27.7.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden." von Clemens von Brentano (*1778 , †1842), deutscher Schriftsteller und Hauptvertreter der sogenannten Heidelberger Romantik

Spruch des Tages am Montag, dem 27.7.2026. © Unsplash/freestocks

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