Spruch des Tages vom 28.1.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden."

von Carl Spitteler (*1845, †1924), schweizerischer Dichter und Schriftsteller, Kritiker und Essayist