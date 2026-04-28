Spruch des Tages vom 28.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wahre Worte sind nicht immer schön. Schöne Worte sind nicht immer wahr."

von Laozi bzw. Lao-tzu oder Laotse (lebte vermutlich im 6. Jahrhundert v. Chr.), chinesischer Philosoph und Begründer des Daoismus (Taoismus)