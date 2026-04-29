29.04.2026 10:12 Spruch des Tages vom 29.4.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Die schönste Kunst, das schwierigste zu erlernen, ist die Kunst zu leben." von John Albert Macy (*1877, †1932), US-amerikanischer Gelehrter und Kritiker

Spruch des Tages am Dienstag, dem 29.4.2025. © unsplash/leandro fregoni

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