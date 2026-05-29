Spruch des Tages vom 29.5.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Freude ist die eine Sache, die es schafft, dass wir in Mühen lange beharrlich bleiben können."

von Erasmus von Rotterdam (*1466,1467 oder 1469, †1536) niederländischer Universalgelehrter: Theologe, Philosoph, Philologe, Priester, Autor und Herausgeber