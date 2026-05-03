Spruch des Tages vom 3.5.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt."

von Clara Zetkin (*1857, †1933), sozialistisch-kommunistische deutsche Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin