Spruch des Tages vom 3.6.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss etwas Gutes."

von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (*1768, †1834), evangelischer Theologe, Autor und Begründer der modernen Hermeneutik