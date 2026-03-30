Spruch des Tages vom 30.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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Der TAG24 Spruch des Tages

"Das Rezept für Gelassenheit ist ganz einfach: Man darf sich nicht über Dinge aufregen, die nicht zu ändern sind."

von Helen Vita (*1928, †2001), schweizerische Chansonsängerin, Schauspielerin und Kabarettistin

Spruch des Tages am Montag, dem 30.3.2026.
Spruch des Tages am Montag, dem 30.3.2026.  © Unsplash/Clay Banks

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Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für die Woche? Dann wirf einen Blick auf den Spruch der Woche von TAG24.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Titelfoto: Unsplash/Clay Banks

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